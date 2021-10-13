11:22  13 жовтня
У Києві COVID-лікарні заповнені майже на 50% - Кличко
08:29  13 жовтня
Міносвіти запропонували розпочати шкільні канікули на тиждень раніше - Ляшко
08:06  13 жовтня
Доба в ООС: бойовики на Донбасі двічі гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 09:46 192

Заволодіння землею в Одесі: чиновниці міськради обрали запобіжний захід із заставою у 26 млн грн

13 жовтня 2021, 09:46 192
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одній з 16 підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 26 млн 169 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваній запобіжний у вигляді застави у розмірі 26 млн 169 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що мова йде про директора юридичного департаменту Одеської міської ради.

Окрім застави на неї покладено низку процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів, в суд; не виходити з міста Одеса без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурору, детективам і суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання детективам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії запобіжного заходу - до 12 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Одеса земля директор САП НАБУ затримання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua