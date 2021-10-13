Заволодіння землею в Одесі: чиновниці міськради обрали запобіжний захід із заставою у 26 млн грн

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Одній з 16 підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 26 млн 169 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваній запобіжний у вигляді застави у розмірі 26 млн 169 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що мова йде про директора юридичного департаменту Одеської міської ради.

Окрім застави на неї покладено низку процесуальних обов'язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурорів, в суд; не виходити з міста Одеса без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурору, детективам і суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання детективам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Термін дії запобіжного заходу - до 12 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.