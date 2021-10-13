"Ситуація погіршується": Мер Львова заявив, що у місті введуть нові карантинні обмеження
У Львові запровадять нові карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19
Як пише RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Телеграм.
"Ситуація гірша, ніж була минулого року в цей час. Сьогодні після обіду проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", — йдеться у дописі в Telegram-каналі Садового.
Мер зазначив, що у Львові збільшується кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. В обласній дитячій лікарні перебувають 36 дітей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з 18 жовтня посилюють карантин. Школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції.
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