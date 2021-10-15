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15 жовтня 2021, 18:27 102

На Київщині місцевий житель "замінував" відділок поліції та суд

15 жовтня 2021, 18:27 102
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Нацполіція
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У Броварах місцевий житель повідомив про замінування місцевого управління поліції та суду. Вибухонебезпечних предметів не було виявлено

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Зазначається, що на спецлінію поліції "102" зателефонував 49-річний житель села Лукаші Баришівської територіальної громади і повідомив, що нібито замінував відділення поліції № 1 Броварського районного управління поліції та суд.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної група Броварського районного управління поліції.

Під час огляду приміщення вибухових або інших підозрілих предметів не виявлено.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви й причини його вчинку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Києві "замінували" унівеситет Драгоманова, студентів евакуюють

суд мінування кримінальна справа поліція

 
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