Киян попередили про зміни в роботі громадського транспорту на День захисників і захисниць України
У центрі Києва у зв’язку із запланованим проведенням масових заходів 14 жовтня із 13:00 можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Так, 14 жовтня із 13:00 до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 і автобусів маршрутів №№ 24, 114,118.
У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух буде організовано:
- тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами;
- автобуси №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – б-р. Тараса Шевченка –вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;
- автобус № 118 – від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.
Раніше повідомлялося, що на столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту.
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