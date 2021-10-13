Добровільна податкова амністія: українці задекларували 90 млн грн
Від старту податкової амністії, під час якої можна леглізувати свої статки, українці задекларували 90 млн грн
Про це йдеться у повідомленні народного депутата, голови податкового комітету Данили Гетманцева в Facebook, передає RegioNews.
Платежі в бюджет з цієї суми склали 4,5 млн.
Кількість декларацій з кожним днем зростає, як би кому не хотілося зворотного, – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, з 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія.
Згодом, 7 жовтня, у податковій розповіли скільки людей погодилися на податкову амністію: на той час до Державної податкової служби було подано 2 декларації.
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