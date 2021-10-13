Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали 90 млн грн
От старта налоговой амнистии, во время которой можно леглизовать свое состояние, украинцы задекларировали 90 млн грн
Об этом говорится в сообщении народного депутата, председателя налогового комитета Даниила Гетманцева в Facebook, передает RegioNews.
Платежи в бюджет из этой суммы составили 4,5 млн.
Количество деклараций с каждым днем растет, как бы кому ни хотелось обратного, - добавил Гетманцев.
Как сообщалось, с 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия.
Впоследствии, 7 октября, в налоговой рассказали сколько человек согласились на налоговую амнистию: на то время в Государственную налоговую службу было подано 2 декларации.
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