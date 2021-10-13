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13 октября 2021, 14:54 21

Добровольная налоговая амнистия: украинцы задекларировали 90 млн грн

13 октября 2021, 14:54 21
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Фото из открытых источников
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От старта налоговой амнистии, во время которой можно леглизовать свое состояние, украинцы задекларировали 90 млн грн

Об этом говорится в сообщении народного депутата, председателя налогового комитета Даниила Гетманцева в Facebook, передает RegioNews.

Платежи в бюджет из этой суммы составили 4,5 млн.

Количество деклараций с каждым днем растет, как бы кому ни хотелось обратного, - добавил Гетманцев.

Как сообщалось, с 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия.

Впоследствии, 7 октября, в налоговой рассказали сколько человек согласились на налоговую амнистию: на то время в Государственную налоговую службу было подано 2 декларации.

налог Даниил Гетманцев амнистия декларации легализация

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