НАЗК перевірить декларації 49 народних депутатів

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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 68 декларацій посадовців, у тому числі 49 народних депутатів України та 9 депутатів місцевих рад

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Так, серед народних депутатів агентство перевірить декларації: Миколи Тищенка, Олександра Юрченка, Володимира В'ятровича, Гео Лероса, Ірини Верещук, Олександра Качури, Валентина Наливайченка, Жана Беленюка.

Крім того, за результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій 11 чиновників. Серед них - суддя Одеського окружного адміністративного суду Катерина Танцюра, голова наглядової ради ЗАТ "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій.

Нагадаємо, що наприкінці липня у деклараціях чотирьох нардепів НАЗК знайшла ознаки кримінальних правопорушень.