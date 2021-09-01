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01 вересня 2021, 12:10 1109

В Україні стартувала податкова амністія

01 вересня 2021, 12:10 1109
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Фото з відкритих джерел
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З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінфіну

"В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі, який Верховна Рада ухвалила на минулій сесії.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

Процедура декларування передбачає, що декларант при цьому не повинен підтверджувати джерела своїх доходів.

закон Мінфин президент податки амністія

 
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