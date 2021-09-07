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07 вересня 2021, 10:46 499

У податковій розповіли скільки людей погодилися на податкову амністію

07 вересня 2021, 10:46 499
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Фото з відкритих джерел
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На сьогоднішній день в рамках податкової амністії до Державної податкової служби було подано 2 декларації

Про це пише RegioNews з посиланням в.о. очільника служби Євгена Олейнікова, слова якого в Телеграм наводить нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

"З 1 вересня, відколи запрацювала нульова декларація, через систему прийняття електронних декларацій податкової служби було подано дві декларації. Одна з них з незначними сумами, а інша – нульова", - зазначив представник податкової.

За його словами, це свідчить, що платники податків зацікавлені в одноразовому нульовому декларуванні", - заявив Олейніков.

Нагадаємо, що у липні Верховна Рада схвалила законопроєкт про податкову амністію. Вона передбачає добровільне декларування населенням коштів, з яких не були сплачені податки та сплата з них фіксованої суми

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