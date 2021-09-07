У податковій розповіли скільки людей погодилися на податкову амністію
На сьогоднішній день в рамках податкової амністії до Державної податкової служби було подано 2 декларації
Про це пише RegioNews з посиланням в.о. очільника служби Євгена Олейнікова, слова якого в Телеграм наводить нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.
"З 1 вересня, відколи запрацювала нульова декларація, через систему прийняття електронних декларацій податкової служби було подано дві декларації. Одна з них з незначними сумами, а інша – нульова", - зазначив представник податкової.
За його словами, це свідчить, що платники податків зацікавлені в одноразовому нульовому декларуванні", - заявив Олейніков.
Нагадаємо, що у липні Верховна Рада схвалила законопроєкт про податкову амністію. Вона передбачає добровільне декларування населенням коштів, з яких не були сплачені податки та сплата з них фіксованої суми