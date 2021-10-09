Ексголову Харківської ОДА Кучера вшосте запросили до НАЗК через криптовалюту

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Колишнього очільника Харківської ОДА Олексія Кучера запросили до Національного антикорупційного бюро для надання пояснень щодо володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Після проведення повної перевірки декларацій за 2019 та 2020 рік Олексія Кучера, які він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації, НАЗК виявило недостовірні відомості про володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн грн", - заявили у відомстві.

За даними агентства, у декларації Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin на 13,1 млн грн, водночас не зміг надати докази наявності криптовалюти, хоча Bitcoin має публічну адресу, яка є відкритою та може підтвердити належність певній особі.

Окрім того, у нацагентстві звернули увагу на те, що за даними податкової служби, загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше ніж 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн)

Повідомляється, що результати перевірки декларації Кучера за 2020 рік були передані до Національного антикорупційного бюро. Посадовця запрошують прибути в НАЗК "у будь-який зручний час упродовж робочого дня 11 жовтня".

Зазначається, що ексголову Харківської ОДА викликають до НАЗК вже вшосте і досі Кучер ще жодного разу не відгукнувся на запрошення.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях 12 чиновників, серед них четверо народних депутатів.