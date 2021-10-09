14:13  09 жовтня
На Рівненщині не допускатимуть до навчання невакцинованих від поліомієліту дітей
10:44  09 жовтня
В Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів - Арахамія
10:02  09 жовтня
Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2021, 13:14 104

Ексголову Харківської ОДА Кучера вшосте запросили до НАЗК через криптовалюту

09 жовтня 2021, 13:14 104
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишнього очільника Харківської ОДА Олексія Кучера запросили до Національного антикорупційного бюро для надання пояснень щодо володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Після проведення повної перевірки декларацій за 2019 та 2020 рік Олексія Кучера, які він подав як колишній голова Харківської обласної державної адміністрації, НАЗК виявило недостовірні відомості про володіння криптовалютою на суму понад 13,1 млн грн", - заявили у відомстві.

За даними агентства, у декларації Кучер вказав, що володіє криптовалютою Bitcoin на 13,1 млн грн, водночас не зміг надати докази наявності криптовалюти, хоча Bitcoin має публічну адресу, яка є відкритою та може підтвердити належність певній особі.

Окрім того, у нацагентстві звернули увагу на те, що за даними податкової служби, загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік становить менше ніж 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн)

Повідомляється, що результати перевірки декларації Кучера за 2020 рік були передані до Національного антикорупційного бюро. Посадовця запрошують прибути в НАЗК "у будь-який зручний час упродовж робочого дня 11 жовтня".

Зазначається, що ексголову Харківської ОДА викликають до НАЗК вже вшосте і досі Кучер ще жодного разу не відгукнувся на запрошення.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях 12 чиновників, серед них четверо народних депутатів.

НАЗК допит декларацїї Олексій Кучер криптовалюта

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram