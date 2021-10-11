Водій автобуса, що потрапив у ДТП у Полтавській області, помер у лікарні

Фото Нацполіції

У лікарні від отриманих травм помер водій автобуса, який потрапив у ДТП у Полтавській області в понеділок

Про це повідомляє Національна поліція в Полтавській області, передає RegioNews.

Унаслідок ДТП за участю автобуса "Сканія", яка сталася на Полтавщині 11 жовтня, близько 6.40, 56-річний водій дістав тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіка доправили до лікарні, де він згодом помер, - ідеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією поліції, ще десятьох пасажирів, котрі перебували в автобусі в момент ДТП, обстежують лікарі.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на Полтавщині перекинувся автобус: 11 людей госпіталізували.