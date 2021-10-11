На Полтавщині перекинувся автобус: 11 людей госпіталізували

Фото: Нацполіція

Поблизу села Карпилівка Лубенського району Полтавської області зранку на 174 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з 22 пасажирами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автобус, під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік.

У автобусі на момент автопригоди перебувало двадцять два пасажири та двоє водіїв.

Унаслідок ДТП водієві та десятьом пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, раніше поблизу міста Лубни на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів. У результаті зіткнення один із водіїв був госпіталізований.