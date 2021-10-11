Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области, умер в больнице

Фото Нацполиции

В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области в понедельник

Об этом сообщает Национальная полиция в Полтавской области, передает RegioNews.

В результате ДТП с участием автобуса "Скания", которое произошло на Полтавщине 11 октября, около 6.40, 56-летний водитель получил тяжелые телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался, - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации полиции, еще десятерых пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сегодня утром на Полтавщине перевернулся автобус, 11 человек госпитализировали.