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11 октября 2021, 13:54 294

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области, умер в больнице

11 октября 2021, 13:54 294
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Фото Нацполиции
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В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса, попавшего в ДТП в Полтавской области в понедельник

Об этом сообщает Национальная полиция в Полтавской области, передает RegioNews.

В результате ДТП с участием автобуса "Скания", которое произошло на Полтавщине 11 октября, около 6.40, 56-летний водитель получил тяжелые телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался, - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации полиции, еще десятерых пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сегодня утром на Полтавщине перевернулся автобус, 11 человек госпитализировали.

ДТП смерть полиция водители Полтавская область

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