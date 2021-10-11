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11 октября 2021, 12:48 70

Под Черновицкой ОГА митингуют лесники против оптимизации лесхозов и массовых сокращений

11 октября 2021, 12:48 70
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Фото ИА АСС
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Перед зданием Черновицкой областной государственной администрации проходит пикет недовольных представителей лесной отрасли

Об этом сообщает информационное агентство АСС, передает RegioNews.

Около сотни человек пришли сегодня, 11 октября в Черновицкую ОГА. Они требуют не проводить оптимизацию лесхозов, которая, по их мнению, приведет к массовым сокращениям.

Пикетчики держат в руках плакаты с надписями: "Руки прочь от лесхозов", "Оставить в покое трудовые коллективы лесхозов", "Реорганизация приведет к массовой безработице" и тому подобное.

Митингующие выступили на ступеньках администрации против реорганизации лесхозов. Они считают, что после этого многие лесоводы останутся без работы и им нечем будет кормить свои семьи. Позже они зачитали текст обращения к руководству страны с требованием остановить реорганизацию.

Люди требуют, чтобы к ним вышел кто-то из руководства областной администрации или областного совета. Но к митингующим так никто и не выходит. Они решили, что представители пикетчиков зайдут внутрь и передадут председателю ОГА это обращение.

Как сообщалось, 7 октября в Запорожье полиция задержала под облсоветом четырех митингующих против каолинового карьера.

Ранее, в конце сентября, в Черновцах произошла драка на сессии городского совета.

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