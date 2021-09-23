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23 вересня 2021, 10:24 43

На мітингу під Радою сталася бійка, затримали лідера руху Save ФОП

23 вересня 2021, 10:24 43
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Під Верховною радою сталася бійка. Учасники акції SaveФОП поштовхалися з силовиками

Бійка почалася після того, як лідер руху SaveФОП Сергій Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради. Його затримали правоохоронці, повідомляє RegioNews.

Решту учасників акції відтіснили силовики.

Нагадаємо, що сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, на якому розглянуть правки по ФОПам в законодавчі акти і Податковий кодекс.

Учасники мітингу просять ці правки підтримати.

Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи не будуть проголосовані.

митинг затримання Верховна Рада ФОП силовики

 
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