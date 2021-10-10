На Запорожье нашли повешенным бизнесмена, соучредителя компании Олком

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В Мелитополе нашли повешенным известного бизнесмена, владельца ТМ Молочная река Евгения Куценко, который также был одним из соучредителей известной в Украине компании Олком

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В полиции говорят о самоубийстве 53-летнего Куценко. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская в комментарии Fakty.ua.

В суточной сводке скорой говорится о том, что в Мелитополе по ул. 50 лет Победы "произошло повешение мужчины 53 лет". Бригада, прибывшая на вызов, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировала смерть пострадавшего.

Издание РИА-Мелитополь предположило, что причиной самоубийства предпринимателя стали проблемы в бизнесе — якобы его молокозавод оказался на грани закрытия.

Ранее Куценко уже подозревали в попытке самоубийства на фоне деловых проблем. В 2014 году предприниматель пытался застрелиться, но выжил. Сам Куценко впоследствии попытку самоубийства отрицал, настаивая, что попал себе в голову случайно. Жизнь ему тогда еле спасли. Было начато дело по статье о доведении до самоубийства. Впрочем, его вскоре закрыли.

Куценко был выходцем из влиятельного в Мелитополе клана покойного Олега Олексенко — нардепа, основателя группы компаний Олком, отмечает Depo. Запорожье. После смерти основателя клана активы получили в наследство сестра Олексенко — Ольга Куценко и ее муж Евгений Куценко.

Семья Куценко попадала в различные рейтинги украинских богачей. Их активы оценивались различными изданиями в разные годы от 39 до 151 млн долларов.

Бизнес развивался довольно успешно, но в 2013 году супруги начали процесс развода и раздела имущества. На фоне этого бизнесмен и попал в себя.

В конце Олком прекратил свою деятельность, все его работники и активы были переоформлены на Молочно-жировой комбинат "Южный", созданный в декабре 2017 года Евгением Куценко. Предприятие продолжило выпускать продукцию под ТМ Молочная река. В октябре этого года стало известно, что молокозавод закрывается, работников увольняют, у предприятия долги перед бюджетом.

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