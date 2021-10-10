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Донбас: бойовики за добу шість разів порушували "тишу"
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10 жовтня 2021, 10:37 7

Донбас: бойовики за добу шість разів порушували "тишу"

10 жовтня 2021, 10:37 7
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Фото з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.

В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, - йдеться в повідомленні.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі додають, що станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, учора окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений.

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