Донбас: бойовики за добу шість разів порушували "тишу"
Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, - йдеться в повідомленні.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
У штабі додають, що станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як повідомлялося, учора окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений.