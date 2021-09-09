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09 вересня 2021, 12:42 88

Жителів окупованого Донбасу продовжують штрафувати за в'їзд в Україну з території РФ - депутат

09 вересня 2021, 12:42 88
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Фото з відкритих джерел
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Жителів окупованого Донбасу продовжують штрафувати за в'їзд на територію України з боку Російської Федерації, незважаючи на увалений парламентом закон, що скасував відповідну норму

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив очільник комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець.

За його словами, напередодні на засіданні комітету обговорювалася ситуація, що склалася, коли Державна прикордонна служба продовжує штрафувати жителів окупованого Донбасу, які нібито не можуть підтвердити гуманітарну мету в'їзду в Україну.

"Державна прикордонна служба не має законних підстав накладати адміністративні стягнення... Вчора представник ДПС поінформував, що вони продовжують накладати штрафи. На якій підставі, на підставі якого рішення Кабміну вони вимагають додаткові документи?... Тому комітет звернувся до прем'єр-міністра, щоб він терміново втрутився в цю ситуацію. І якщо треба, то вніс зміни до чинної постанови Кабміну", - заявив Лубінець.

Він також зазначив, що перелік гуманітарних підстав не є вичерпним. Крім того, такі підстави не вимагають підтвердження.

Нагадаємо, в червні Рада на час карантину та закритих КПВВ скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію.

Донбас окупація окупанти штраф Держприкордонслужба

 
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