Оккупационные власти "ЛНР" ограничили пропуск через КПВВ возле Станицы Луганской

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Оккупационные власти так называемой "Луганской народной республики" ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской - якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 9 октября отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.

Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях: лечение (реабилитация); обучение; необходимость ухода за близким родственником; похороны родственника, - говорится в сообщении.

Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

Как уточнила так называемый "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко, данные меры будут действовать как минимум до 10 ноября 2021 года. По ее словам, усиление пропуска касаются и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

Таким образом, граждан Украины заставляют выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

Как сообщалось, жителям ОРДЛО разрешили удаленно оформлять соцвыплаты и проходить идентификацию.

Также известно, что жителей оккупированного Донбасса продолжают штрафовать за въезд в Украину с территории РФ.