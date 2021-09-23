Жителям ОРДЛО дозволили віддалено оформлювати соцвиплати й проходити ідентифікацію

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Жителі окупованих територій Донеччини та Луганщини зможуть оформлювати пенсії, соціальні виплати та проходити ідентифікацію віддалено, а не через банк, як це було раніше

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що через карантинні обмеження та блокування російськими окупантами роботи КПВВ на лінії розмежування жителі окупованих територій не можуть пройти процедуру ідентифікації у відділенні банку.

Нагадаємо, раніше у Харківській області правоохоронці зупинили масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій громадянам, які мешкають в ОРДЛО.