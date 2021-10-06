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06 жовтня 2021, 20:28 3

У колоніях в ОРДЛО з в"язнів вимагають гроші - омбудсмен

06 жовтня 2021, 20:28 3
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з відкритих джерел
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У місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини вимагають гроші у в’язнів

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку у Facebook Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

"Керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати", — додала Денісова.

За інформацією омбудсмена, ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання - там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізованого опалення, водопостачання та каналізації.

Денісова додала, що в осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці". Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи.

Крім того за даними Уповноваженої ситуація з захворюваністю на COVID-19 у колонії є критичною. Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де на планеті.

COVID-19 ОРДЛО колонія опалення режим

 
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