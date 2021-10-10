Звільнили засуджених військових, помилуваних президентом
В Україні звільнено 31 учасника бойових дій, які раніше були засуджені за злочини легкого і середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського
Про це повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радниця керівника Офісу президента Олена Вербицька в Facebook, передає RegioNews.
Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання Указу Президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові, - зазначено в пості.
Як повідомлялося, Зеленський своїм указом помилував 31 засудженого військовослужбовця.