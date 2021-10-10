Освободили осужденных военных, помилованных президентом
В Украине освобождены 31 участник боевых действий, которые ранее были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести, в связи с указом о помиловании президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советница руководителя Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook, передает RegioNews.
Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, - указано в посте.
Как сообщалось, Зеленский своим указом помиловал 31 осужденного военнослужащего.