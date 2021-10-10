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10 октября 2021, 11:51 526

Освободили осужденных военных, помилованных президентом

10 октября 2021, 11:51 526
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Фото из открытых источников
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В Украине освобождены 31 участник боевых действий, которые ранее были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести, в связи с указом о помиловании президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советница руководителя Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook, передает RegioNews.

Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, - указано в посте.

Как сообщалось, Зеленский своим указом помиловал 31 осужденного военнослужащего.

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