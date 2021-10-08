В Києві затримали посадовців військового шпиталю: вимагали хабарі з учасників АТО/ООС

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У Києві оперативники викрили службових осіб військової медичної установи на вимаганні грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідством отримано дані про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $1500 залежно від ступенів розладів", - повідомили контррозвідники.

За попередніми підрахунками, дії посадовців завдали збитки державному бюджету на більше ніж 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання підозрюваних, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань опублікувало статистику задокументованих випадків хабарництва за останні 8 місяців 2021 року. Лідерами за кількістю виявлених хабарників і відкритих кримінальних справ є Київ (1 314), Одеська (591) та Харківська (484) області.