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10 октября 2021, 10:57 26

Под домом Порошенко произошли столкновения, лидер ЕС отреагировал

10 октября 2021, 10:57 26
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Фото УП
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В Козине Киевской области десятки молодых людей во время акции начали прорываться в дом пятого президента Украины. В полиции это назвали "мирной акцией двух общественных организаций с разными точками зрения на политические события в стране"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NV.ua.

Как сообщили в полиции, 9 октября в полночь на Обуховщине началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране.

Сами митингующие сообщили, что пришли к Порошенко, чтобы спросить о его связях с Медведчуком. Ведь накануне последнему объявили еще одно подозрение в госизмене и пособничестве терроризму. Речь идет о производстве, которое связано с организацией покупки угля в ОРДЛО. На плёнках также фигурирует и фамилия Порошенко.

На месте происшествия публичный порядок обеспечивают более 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции и спецназовцев.

В "Европейской солидарности" утверждают, что акция проплачена, а среди участников были несовершеннолетние.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на акцию возле его дома в Козине. Он заявил в Facebook, что офис президента "будет нести за это ответственность".

По его словам, в его поместье прибыли "русскоязычные титушки", а "этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности".

Я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие провоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, понося Украину. Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы — боитесь нас! - заявил Порошенко.

В Офисе президента на обвинения пока не реагировали.

Как сообщалось, СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к новому делу Медведчука.

Раньше Медведчук получил еще одно подозрение за государственную измену и финансирование терроризма.

Также известно, кто лидирует в президентском рейтинге: Зеленский, Порошенко, Тимошенко.

полиция Петр Порошенко титушки обращение акции протеста

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