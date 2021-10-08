СБУ перевірить причетність Порошенка та Гонтаревої до нової справи Медведчука
Служби безпеки України перевірить причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку куму Путіна Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації
Як передає RegioNews про це на спільному брифінгу з генпрокуроркою Іриною Венедиктовою заявив голова СБУ Іван Баканов.
"В частині питання щодо Петра Олексійовича та пані Гонтаревої – складне питання. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо", - зауважив очільник спецслужби.
При цьому він зазначив, що наразі у правоохоронців відсутні підстави вручати ще комусь підозру у "справі Медведчука"
"Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас ще на один брифінг та повідомимо про це суспільству", - резюмував очільник спецслужби.
Нагадаємо, що нардепу Віктору Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.
За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.
"Однак Росія хотіла зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Натомість було організовано постачання вугілля з окупованої території та грошов кошти перераховувалися на фінансування терористів з "ЛНР" та ДНР", - повідомив Баканов.
За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, справа стосується періоду часу між "Луганськом та Дебальцевим".
За інформацією слідства "республікам" було перераховано 200 мільйонів гривень.
Під час брифінгу силовики увімкнули аудіозапис, де людина з голосом схожий на Медведчука веде перемовини про закупівлю вугілля в самопроголошених республіках.
Генпрокурка Ірина Венедіктова зазначила, що "з цими фактами ми готові йти до суду".