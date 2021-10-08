СБУ перевірить причетність Порошенка та Гонтаревої до нової справи Медведчука

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Служби безпеки України перевірить причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку куму Путіна Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації

Як передає RegioNews про це на спільному брифінгу з генпрокуроркою Іриною Венедиктовою заявив голова СБУ Іван Баканов.

"В частині питання щодо Петра Олексійовича та пані Гонтаревої – складне питання. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо", - зауважив очільник спецслужби.

При цьому він зазначив, що наразі у правоохоронців відсутні підстави вручати ще комусь підозру у "справі Медведчука"

"Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас ще на один брифінг та повідомимо про це суспільству", - резюмував очільник спецслужби.

Нагадаємо, що нардепу Віктору Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.