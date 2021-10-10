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10 октября 2021, 10:06 6

За сутки в Украине более 11 тыс. новых случаев COVID-19

10 октября 2021, 10:06 6
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Фото из открытых источников
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За 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает RegioNews.

Из вновь выявленных случаев - 1 149 у детей, 122 - у медработников.

Также за минувшие сутки: 3 712 человека госпитализированы; летальных исходов – 162; 2 581 человек выздоровел.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 35 671 человек, методом ИФА - 5 434 человека, экспресс-тестами - 26 287 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 541 257 человек; выздоровели – 2 290 427 человек; летальных случаев – 58 493; проведено ПЦР-тестов – 13 253 584.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Одессе COVID-больные образовали очередь в реанимацию.

Также вчера в Украине второй день подряд зафиксировали пиковое количество новых COVID-больных - почти 16 тысяч.

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