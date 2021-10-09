Майже 16 тисяч: в Україні другий день поспіль фіксують пікову кількість нових COVID-хворих

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Протягом минулої доби, 8 жовтня, в України виявили 15908 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше, ніж днем раніше

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 571 особу; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях та в Києві (863).

За добу протестовано: методом ПЛР - 53 313 осіб, методом ІФА - 10 132 особи, експрес-тестами - 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 529 913 осіб;

одужало - 2 287 846 осіб;

летальних випадків - 58 331;

проведено ПЛР-тестувань - 13 217 913.

Нагадаємо, Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях. За 6 жовтня медики виявили 15 125 нових хворих коронавірусом.