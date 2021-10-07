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07 жовтня 2021, 15:29 10

На Чернігівщині за розбій затримали групу псевдополіцейських

07 жовтня 2021, 15:29 10
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Фото: Нацполіція
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В Чернігівській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися вчинити розбійний напад на пенсіонера, маскуючись під поліцейських

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

Так, поліцейські отримали інформацію про підготовку розбійного нападу із застосуванням зброї на 74-річного мешканця Носівки. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, які збиралися вчинити злочин – це двоє мешканців Одеської області, віком 38 та 49 років.

Реалізуючи злочинний умисел, чоловіки вдягнули одяг, візуально схожий на поліцейську форму, але без шевронів.

За силової підтримки КОРДу поліцейські затримали озброєних чоловіків, які увірвалися до будинку пенсіонера", - йдеться у повідомленні.

За фактом злочину слідчі відкрили провадження. Тепер затриманим загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нападників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що у Києві викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.

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