У Харкові посеред вулиці сталася бійка, троє людей отримали поранення

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У Харкові на вулиці Дідро між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Внаслідок конфлікту троє людей отримали ножові поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Встановлено, що під час з’ясування стосунків 44-річний чоловік завдав трьом опонентам ножові поранення.

В результаті конфлікту троє громадян 46, 33 та 32 років із різаними ранами були госпіталізовані до Харківської міської клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що усі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Раніше повідомлялось, що у Броварах на Київщині між чоловіками стався конфлікт через таксі, який переріс у стрілянину. Порушено кримінальну справу.