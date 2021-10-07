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07 жовтня 2021, 11:33 46

Прем'єр вже не знає, коли Україна отримає новий транш МВФ

07 жовтня 2021, 11:33 46
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з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знає, коли Україна отримає новий транш Міжнародного валютного фонду. Відбувається плідний діалог

Як передає RegioNews про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Гроші люблять тишу, всі це знають. У нас дуже плідний діалог, сьогодні триває місія, і я не маю повноважень робити будь-які стейтменти стосовно цього приводу", - сказав він.

За його словами, Україна має абсолютно позитивну співпрацю з МВФ.

"Ми виконали абсолютно всі макропоказники", - сказав Шмигаль і додав, що в липні було ухвалено 12 законів з Меморандуму з МВФ.

При цьому він додав, що Україна найближчим часом отримає черговий транш макрофінансової допомоги від Єврокомісії.

Нагадаємо, що під час прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що черговий транш МВФ повинен надійти до України в кінці листопада або початку грудня.

МВФ Транш кредит прем'єр

 
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