Як мікрофінансові компанії перевіряють кредитну історію позичальників?

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МФО — це компанії, які лояльно ставляться до позичальників і дозволяють оформити кредит онлайн без перевірки кредитної історії. Сьогодні поговоримо про те, як МФО перевіряють клієнтів, яке значення має кредитний рейтинг і як підвищити шанси на схвалення мікропозики

Як МФО перевіряють кредитну історію?

Кредитна історія — це показник надійності позичальника. Однак на відміну від банків, МФО аналізують тільки активні прострочення, а не за останні роки. Це означає, що якщо ви рік тому прострочили виплату, а через місяць успішно погасили заборгованість, шанси отримати кредит без відмов у вас є. Якщо борг ще "висить" і людина намагається взяти нову позику — в МФО їй відмовлять.

Інформацію про прострочення фінансовим компаніям надає Українське бюро кредитних історій. Крім цього, зазначені в заявці дані МФО перевіряють через власні скорингові програми — в автоматичному режимі, без впливу людського фактора. Щоб перевірити дієвість паспорта, справжність ІПН, виключити причетність клієнта до шахрайських дій, кредитори відправляють запити в Державну міграційну службу, Державну податкову службу, Міністерство внутрішніх справ. На основі отриманих даних приймається рішення.

Як отримати кредит без відмови в українських МФО?

Ми вже з'ясували, що в МФО можна оформити кредит онлайн без перевірки кредитної історії, головне, щоб не було активних прострочень. Однак якщо ви до сих пір сумніваєтеся, схвалять кредит чи ні, зверніть увагу на наші поради.

Перед подачею заявки знайдіть на сайті кредитора вимоги до віку і громадянства позичальника. Зверніть увагу, що в Україні дозволено оформлення мікропозики тільки з 18 років. Перевірте свою кредитну історію через онлайн-сервіс УБКІ. Якщо у вас є одна не виплачена позика — це нічого страшного, але якщо їх багато і є активні прострочення — заявка буде відхилена. Кілька разів перевірте дані в анкеті. Відповіді на всі питання і відсутність помилок — все це підвищує шанси на позитивну відповідь. Для успішного проходження верифікації картки сума на рахунку повинна бути вищою за 1 гривню. Картка повинна бути не простроченою та оформленою на ім'я позичальника. Отримати кредит онлайн можна тільки за своїми документами. Успішне проходження ідентифікації особистості за допомогою фото або BankID збільшує ймовірність схвалення заявки.

У МФО можна швидше і простіше отримати позику, в порівнянні з процедурою оформлення банківського кредиту. Рівень схвалення в деяких компаніях досягає 97-98%.

Кредит без відмови від компанії Мілоан

Компанія Мілоан видає онлайн-кредити клієнтам з будь-якими доходами, без зайвих дзвінків і навіть з поганою кредитною історією. Оформити позику можна без відмови 24/7, навіть якщо позичальник не має постійних доходів, є студентом, пенсіонером або підприємцем.

Умови кредитування в Мілоан наступні:

сума: від 500 до 20 000 гривень;

термін: від 1 до 30 днів;

ставка для нових клієнтів: 0,01% в день;

ставка для повторних позик: 1,2-1,9% в день;

вік позичальника: від 18 до 65 років;

документи: паспорт та ІПН.

Для клієнтів, які не встигають повернути гроші вчасно, доступна пролонгація.

Компанія Мілоан часто проводить акції, розіграші, розсилає промокоди. У складних ситуаціях завжди йде назустріч клієнтам.