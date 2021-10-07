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07 октября 2021, 19:56 4

Нацбанк утвердил требования к банкам указывать полную стоимость кредитов

07 октября 2021, 19:56 4
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Фото из открытых источников
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Национальный банк утвердил требования для финансовых учреждений, согласно которым они обязаны раскрывать полную стоимость кредитов для потребителей на веб-сайтах, в рекламе. Также документ предусматривает раскрытие информации о микрокредитах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка, передает RegioNews.

Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать исчерпывающую информацию об услугах на сайте в едином унифицированном формате. Потребители, со своей стороны, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, последствия нарушения договора по кредиту и тому подобное, — говорится в сообщении.

На сайтах финансовых учреждений должна быть достаточная по объему, достоверная информация об условиях кредитов, а именно:

общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в частности в отношении комиссий третьих лиц и платежей за сопутствующие услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика);

реальная годовая процентная ставка;

сроки и суммы, условия досрочного возврата;

штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования.

Сайты финансовых учреждений уже через три месяца должны содержать четкий перечень минимально необходимой потребителю информации. В частности, полное название и контактная информация финансового учреждения, сведения о лицензии на услугу по предоставлению кредитов, существенные характеристики кредита в стандартизированном формате, а через шесть месяцев — калькулятор для расчета общей стоимости кредита с учетом всех расходов на сопутствующие услуги и прочее.

Во время пользования кредитом финансовые учреждения должны информировать потребителя через выбранный по соглашению с ним канал для коммуникаций.

Реклама кредитов финансовых учреждений не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, указание лишь привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо. В рекламе потребительского кредита должна быть отражена реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита. Эти требования не распространяются на имиджевую рекламу финансовых учреждений, которая не содержит условий конкретных кредитных продуктов. Кроме того, способ изложения информации в рекламе не должен усложнять ее визуальное восприятие, поэтому предлагаются требования к шрифтам, цветам рекламных текстов, его фону и размещению и тому подобное.

Аналогичные требования уже работают для банков, которые предоставляют потребительские кредиты.

Как сообщалось, в НБУ ожидают, что инфляция в 2021 году вырастет почти до 10%.

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