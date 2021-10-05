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Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
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05 жовтня 2021, 14:49 132

Розвідка повідомила про підготовку бойовиків до активізації обстрілів на Донбасі

05 жовтня 2021, 14:49 132
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Фото: з відкритих джерел
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Окупаційні війська на Донбасі, за даними розвідки, проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. Зокрема, на передові позиції завозять боєприпаси та тренують диверсантів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що командування окупаційних військ посилює боєготовність своїх з'єднань і частин.

"Зокрема, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, у т.ч. в артилерійських та мінометних підрозділах", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони вважають, що у такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів ООС з метою нанесення збитку, провокування вогню у відповідь і знищення елементів системи спостереження.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського.

Донбас ООС війна розвідка військова техніка

 
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