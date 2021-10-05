Розвідка повідомила про підготовку бойовиків до активізації обстрілів на Донбасі
Окупаційні війська на Донбасі, за даними розвідки, проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. Зокрема, на передові позиції завозять боєприпаси та тренують диверсантів
Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Зазначається, що командування окупаційних військ посилює боєготовність своїх з'єднань і частин.
"Зокрема, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, у т.ч. в артилерійських та мінометних підрозділах", - йдеться у повідомленні.
В Міноборони вважають, що у такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів ООС з метою нанесення збитку, провокування вогню у відповідь і знищення елементів системи спостереження.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського.