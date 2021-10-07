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На Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
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07 жовтня 2021, 08:06 23

На Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші"

07 жовтня 2021, 08:06 23
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

Так, у напрямку Нью-Йорка та Кримського окупанти відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв позиції ООС, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів.

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких відбулися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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