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День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
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07 октября 2021, 18:54 4

День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения

07 октября 2021, 18:54 4
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток выявлено одно нарушение со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Как сообщалось, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины".

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