День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
С начала этих суток выявлено одно нарушение со стороны российско-оккупационных войск
Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.
В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
Как сообщалось, в течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины".
Зеленский назначил нового главу Сватовской райгосадминистрации на ЛуганщинеВсе новости »
06 октября 2021, 21:54Разведка сообщила о подготовке боевиков к активизации обстрелов на Донбассе
05 октября 2021, 14:49В Киеве задержан боевик ОРДО, который добивал раненых украинских военных
04 октября 2021, 16:23
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба