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05 жовтня 2021, 18:02 31

На Закарпатті місцевий депутат попався на хабарі - поліція

05 жовтня 2021, 18:02 31
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Нацполіція
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На Закарпатті поліція затримала депутата однієї з об’єднаних територіальних громад регіону за підозрою у хабарництві

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.

За даними поліції, фігурант отримав 3000 доларів США хабара за вирішення земельного питання. За цю суму гарантувалося позитивне затвердження на сесії ОТГ проєкту землеустрою під будівництво житлового будинку.

За місцем проживання депутата поліцейські вилучили отримані в якості хабара кошти. Його затримано.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ у серпні затримала на Кіровоградщині двох депутатів селищних рад Кіровоградської області за підозрою у вимаганні грошей та знайшла в них незареєстровану вогнепальну зброю.

хабар поліція депутат ОТО підозра

 
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