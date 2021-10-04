У ДБР розповіли, скільки бюджет Києва може втрачати через корупцію

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Київський бюджет може втрачати близько 10 мільярдів гривень щороку через корупцію серед керівників та службовців Київської міської державної адміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань

"Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень. За попередніми оцінками системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн", — зазначається у повідомленні.

За даними відомства, основним механізмом розкрадання коштів громади є їхній "неефективний та безконтрольний" перерозподіл керівництвом Київською міською державною адміністрацією та комунальними підприємствами

У ДБР повідомили, що наразі в межах окремих кримінальних проваджень вже виявили та належним чином перевіряють можливі протиправні дії з боку:

керівників комунального підприємства лісопаркового господарства "Конча-Заспа", "Київзеленбуду", Національного природного парку "Голосіївський".

службовців "Консультативно-діагностичного центру" Святошинського району Києва, яке перебуває у віданні КМДА;

посадовців КП "Спортивний комплекс" виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА); • депутатів Київської міської ради та посадових осіб КП "Київпастранс";

керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та ПАТ "АК "Київводоканал";

службових осіб КП "Житлоінвестбуд" КП "Київтеплоенерго", КП "Плесо", КП "Київреклама" та КП "Київкомунсервіс" під час проведення тендерних закупівель;

службових осіб департаменту освіти і науки КМДАта його структурних підрозділів;

чиновників КП "Київжитлоспецексплуатація" ВО КМР (КМДА).

Нагадаємо, що 16 серпня правоохоронці провели обшуки у департаменті транспортної інфраструктури КМДА, комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", державному підприємстві "Укрдержбудекспертиза", а також у підрядних організаціях.

Офіс генпрокурора викрив групу людей з підприємців та службовців Київської міської державної адміністрації, які займалося незаконною евакуацією автівок.

У травні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у столиці відбувається "навмисна дестабілізація роботи міських служб". Так, за два тижні було проведено понад 70 обшуків.

"Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція".

У червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що йому постійно погрожують звільненням з посади голови КМДА, а силовики влаштовують обшуки в комунальних підприємствах.

У червні Київська міська прокуратура спільно зі столичним Головним управлінням ДФС у Києві проводила обшуки у службових приміщеннях Комунальної корпорації "Київавтодор".

У червні ДФС провела обшуки в комунальному підприємстві "Київпастранс".