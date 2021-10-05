У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки

Фото: пресслужбу Київської міської прокуратури

Столичні правоохоронці проводять обшуки на підприємствах «Київтеплоенерго» і «Київводоканал» у справі розкрадання коштів на закупівлі обладнання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"На виконання ухвал слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Нагадаємо, 4 жовтня Київська міська прокуратура спільно з правоохоронцями проводили обшуки в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Голосіївського району.