14:46  05 жовтня
У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих
14:18  05 жовтня
У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки
08:06  05 жовтня
Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 14:18 465

У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки

05 жовтня 2021, 14:18 465
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужбу Київської міської прокуратури
Читайте также
на русском языке

Столичні правоохоронці проводять обшуки на підприємствах «Київтеплоенерго» і «Київводоканал» у справі розкрадання коштів на закупівлі обладнання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"На виконання ухвал слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Нагадаємо, 4 жовтня Київська міська прокуратура спільно з правоохоронцями проводили обшуки в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Голосіївського району.

обшуки Україна обшук Столиця Київтеплоенерго

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua