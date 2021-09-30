Кличко звільнив керівника іституту Генплану Києва
Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника комунальної організації "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проекту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою
Про це мер заявив під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Сергію Петровичу, я вже не вперше чую про якісь проблеми, зобов’язання. Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проект Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. "Коли Кличко представить Генеральний план?!". Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади", - зазначив Кличко.
Він також доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проекту Генерального плану.
"І найближчим часом ми повинні розпочати громадські слухання та нарешті схвалити Генплан", – наголосив мер столиці.
Віталій Кличко додав, що проєкт Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.