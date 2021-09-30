Кличко звільнив керівника іституту Генплану Києва

з відкритих джерел

Про це мер заявив під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Сергію Петровичу, я вже не вперше чую про якісь проблеми, зобов’язання. Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проект Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. "Коли Кличко представить Генеральний план?!". Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади", - зазначив Кличко.

Він також доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проекту Генерального плану.

"І найближчим часом ми повинні розпочати громадські слухання та нарешті схвалити Генплан", – наголосив мер столиці.

Віталій Кличко додав, що проєкт Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.