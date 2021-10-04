Слідчі прийшли з обшуками до комунальників Голосіївського району

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Київська міська прокуратура спільно з правоохоронцями проводять обшуки в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Голосіївського району

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства під час проведення у жовтні 2019 року відкритих конкурсних торгів у системі "Прозорро" допущено ряд порушень, що суперечать законодавству, у тому числі у сфері публічних закупівель.

Зокрема, за результатами проведених тендерних закупівель КП УЗН Голосіївського району укладено договір з приватним товариством на поставку підіймально-транспортувального обладнання за ціною, що на понад 500 тис. гривень перевищує його ринкову вартість.

У ході обшуку було вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Нагадаємо, 10 вересня прокуратура обшукувала Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих.

Того ж дня до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.

Також у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.