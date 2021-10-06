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06 жовтня 2021, 12:08 125

В аеропорту "Львів" затримали 36-річного угорця, оголошеного в міжнародний розшук за розбій

06 жовтня 2021, 12:08 125
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Фото з відкритих джерел
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В аеропорту "Львів" затримали 36-річного угорця. Раніше його оголосили в міжнародний розшук за розбій

Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Чоловік прилетів в Україну з Лондона вчора, 5 жовтня, близько 10:35. Під час прикордонного контролю працівники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за розбій. Його дані знайшли в базі даних Інтерполу.

Як встановили прикордонники, його розшукують правоохоронні органи Угорщини за вчинення розбою за ст. 321 ч. 4 Кримінального кодексу Угорщини. Іноземця затримали вчора (5 жовтня, — ред.) об 11:30, — каже Ярослава Мельник.

Про цей факт прикордонники Львівського загону повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві. Затриманого передали співробітникам Національної поліції. Правоохоронці вирішуватимуть питання щодо екстрадиції чоловіка до Угорщини.

Як повідомлялося, 24 вересня у Дніпрі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол.

Раніше, 9 вересня СБУ затримала на Одещині терориста "Ісламської держави".

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