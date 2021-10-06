В аеропорту "Львів" затримали 36-річного угорця, оголошеного в міжнародний розшук за розбій
В аеропорту "Львів" затримали 36-річного угорця. Раніше його оголосили в міжнародний розшук за розбій
Про це повідомила речниця Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.
Чоловік прилетів в Україну з Лондона вчора, 5 жовтня, близько 10:35. Під час прикордонного контролю працівники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку за розбій. Його дані знайшли в базі даних Інтерполу.
Як встановили прикордонники, його розшукують правоохоронні органи Угорщини за вчинення розбою за ст. 321 ч. 4 Кримінального кодексу Угорщини. Іноземця затримали вчора (5 жовтня, — ред.) об 11:30, — каже Ярослава Мельник.
Про цей факт прикордонники Львівського загону повідомили Укрбюро Інтерполу у Києві. Затриманого передали співробітникам Національної поліції. Правоохоронці вирішуватимуть питання щодо екстрадиції чоловіка до Угорщини.
Як повідомлялося, 24 вересня у Дніпрі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол.