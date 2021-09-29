Іноземця зі списку РНБО та правоохоронця з Києва судитимуть за збут підробленої валюти
Прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно іноземця із санкційного списку РНБО та киянина за фактом ввезення, зберігання та збуту підробленої валюти
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.
За версією слідства, 25-річний громадянин сусідньої держави та 26-річний правоохоронець зі столиці збували на території України підроблені долари США, які ввозились з Турецької Республіки.
Правоохоронцями задокументовано факт збуту ділками підроблених 1000 доларів", - йдеться у повідомленні.
Слід зазначити, що іноземець включений до списку осіб, які загрожують національним інтересам та безпеці України, та до яких застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Києві організатора угруповання, яке впродовж кількох років займалося виготовленням і збутом фальшивих грошей.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях.