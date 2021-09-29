Іноземця зі списку РНБО та правоохоронця з Києва судитимуть за збут підробленої валюти

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Прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно іноземця із санкційного списку РНБО та киянина за фактом ввезення, зберігання та збуту підробленої валюти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, 25-річний громадянин сусідньої держави та 26-річний правоохоронець зі столиці збували на території України підроблені долари США, які ввозились з Турецької Республіки.

Правоохоронцями задокументовано факт збуту ділками підроблених 1000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що іноземець включений до списку осіб, які загрожують національним інтересам та безпеці України, та до яких застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала у Києві організатора угруповання, яке впродовж кількох років займалося виготовленням і збутом фальшивих грошей.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях.