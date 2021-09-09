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09 вересня 2021, 16:55 240

СБУ затримала на Одещині терориста "Ісламської держави"

09 вересня 2021, 16:55 240
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Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" в Одеській області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік походить з Центральної Азії і перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням тероризму.

За даними СБУ, у 2014-2016 роках зловмисник перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту", - зазначається у повідомленні.

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