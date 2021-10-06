В Одесі чоловік порізав руку поліцейському, на його затримання викликали спецназ

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В Одесі 22-річний місцевий мешканець напав з ножем на поліцейського та порізав йому руку. Затримували порушника у забарикадованій квартирі за допомогою спецназу

Про це повідомили у поліції Одеської області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік забрався на паркан одного з підрозділів поліції на проспекті Шевченка і став кидати каміння по автомобілях правоохоронців. Свої дії місцевий мешканець супроводжував криками та погрозами.

Коли ж поліцейські спробували припинити протиправні дії чоловіка, він порізав одному з них руку ножем і втік, забарикадувавшись у квартирі, яку орендував неподалік", - повідомили у поліції.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції та бійці батальйону поліції особливого призначення. За згодою господині квартири поліцейські спробували зайти всередину приміщення, і тоді підозрюваний кинувся до одного зі спецпризначенців і вдарив ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню правоохоронець не постраждав.

"Для припинення протиправних дій поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії. Зловмисник отримав поранення в груди, зараз йому надають необхідну медичну допомогу", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі. Другого потерпілого доставили в реанімацію, зараз він перебуває в обласній лікарні.