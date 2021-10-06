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06 октября 2021, 12:08 99

В аэропорту "Львов" задержали 36-летнего венгра, объявленного в международный розыск за разбой

06 октября 2021, 12:08 99
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Фото из открытых источников
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В аэропорту "Львов" задержали 36-летнего венгра. Ранее его объявили в международный розыск за разбой

Об этом сообщила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Мужчина прилетел в Украину из Лондона вчера, 5 октября, около 10:35. Во время пограничного контроля сотрудники установили, что мужчина находится в международном розыске за разбой. Его данные нашли в базе данных Интерпола.

Как установили пограничники, его разыскивают правоохранительные органы Венгрии за совершение разбоя по ст. 321 ч. 4 Уголовного кодекса Венгрии. Иностранца задержали вчера (5 октября, - ред.) в 11: 30, - говорит Ярослава Мельник.

Об этом факте пограничники Львовского отряда сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции. Правоохранители будут решать вопрос об экстрадиции мужчины в Венгрию.

Как сообщалось, 24 сентября в Днепре задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.

Ранее, 9 сентября СБУ задержала в Одесской области террориста "Исламского государства".

Львов аэропорт задержание Разбой Интерпол

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