18:30  29 вересня
У Раді назвали регіони, де через декілька тижнів можуть посилити карантин
14:56  29 вересня
У Нацполіції пояснили, як в українців перевірятимуть COVID-сертифікати
17:39  29 вересня
На Донбасі російські найманці двічі обстріляли наших військових
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2021, 15:41 37

У Чернігові подорожчає проїзд у громадському транспорті

29 вересня 2021, 15:41 37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У громадському транспорті Чернігова вже з жовтня підвищиться вартість проїзду

Таке рішення погодив виконком міської ради, пише RegioNews з посиланням на сайт міської ради.

Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень. Водночас 6 гривень коштуватиме проїзд в тролейбусах Чернігова при розрахунку електронним квитком.

4 гривні становитиме вартість проїзду для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня. 3 гривні коштуватиме проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.

Нагадаємо, що в Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросла до 10 гривень.

Україна транспорт гроші Чернігів проїзд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram