У Чернігові подорожчає проїзд у громадському транспорті

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У громадському транспорті Чернігова вже з жовтня підвищиться вартість проїзду

Таке рішення погодив виконком міської ради, пише RegioNews з посиланням на сайт міської ради.

Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень. Водночас 6 гривень коштуватиме проїзд в тролейбусах Чернігова при розрахунку електронним квитком.

4 гривні становитиме вартість проїзду для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня. 3 гривні коштуватиме проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.

Нагадаємо, що в Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросла до 10 гривень.