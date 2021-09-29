У Чернігові подорожчає проїзд у громадському транспорті
У громадському транспорті Чернігова вже з жовтня підвищиться вартість проїзду
Таке рішення погодив виконком міської ради, пише RegioNews з посиланням на сайт міської ради.
Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень. Водночас 6 гривень коштуватиме проїзд в тролейбусах Чернігова при розрахунку електронним квитком.
4 гривні становитиме вартість проїзду для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня. 3 гривні коштуватиме проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.
Нагадаємо, що в Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросла до 10 гривень.
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