15:42  01 жовтня
Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста
18:03  01 жовтня
У "Слузі народу" сказали, чи почали вже збір підписів за відставку Разумкова
17:33  01 жовтня
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 15:18 7

В Україні винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами

01 жовтня 2021, 15:18 7
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували за спробу перетнути з ними кордон з Польщею

Чоловік знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, після чого скачав його та вніс свої дані і дані свого сина, а також підробив підпис лікаря. Потім він спробував перетнути кордон з Польщею, але прикордонники виявили підробку і затримали його. Суд визнав його винним і оштрафував на 850 гривень, повідомляє RegioNews з посиланням на zaxid.net

В іншій справі працівниця АЗС "БРСМ" у Хмельницькому теж скачала з інтернету сертифікат про вакцинацію Pfizer з реквізитами однієї з клінік, внесла свої дані і підробила підпис лікаря. Її затримали при перетині кордону з Польщею, суд також оштрафував її на 850 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві викрили схему підробки COVID-сертифікатів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонуватиме Верховній Раді внести зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за підробку та користування документами про вакцинацію проти особливо небезпечних інфекційних хвороб(COVID-сертифікатів).

прикордонники COVID-19 клініка covid-сертифікат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua