Прикордонники виявили понад 500 підробних COVID-сертифікатів

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Упродовж місяця, з 21 серпня до 21 вересня, прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок COVID-сертифікатів за допомоги програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад півтисячі з них виявилися недійсними, - сказав Демченко.

Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 000 (менш як 0,2%).

За словами речника, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

Решта власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну були відправлені на карантин, зазначив Демченко.

Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.

Як повідмлялося, українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів - отримали електронні пристрої з відповідним програмним забезпеченням.

Днями на Буковині затримали чоловіка, який виготовив собі і дружині COVID-сертифікати.