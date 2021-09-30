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30 вересня 2021, 20:32 147

До понеділка "ковідна" лікарня в Чернівцях не забезпечена безкоштовними ліками для хворих на коронавірус

30 вересня 2021, 20:32 147
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Фото з відкритих джерел
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У міській лікарні №1, яка приймає хворих з коронавірусом, виникла проблема із забезпеченням пацієнтів безкоштовним лікуванням

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Юрій Лесюк, передає RegioNews.

Чернівецька міська лікарня №1 наразі єдина з трьох міських лікарень обласного центру приймає хворих на COVID-19.

За словами чиновника, з понеділка, 4 жовтня лікарня матиме усі необхідні ліки для хворих на COVID-19.

Оскільки Кабмін вносив зміни до правил "ковідних" закупівель, зокрема, у частині прямих закупівель, міська лікарня №1 трохи більше місяця тому змогла відкрити торги на закупівлю лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, – повідомив посадовець.

Торги тривали місяць. Далі, за законом, має минути 10 днів на процедуру оскарження. У понеділок, 4 жовтня, буде вже 11 день, тож посадовець запевняє, що з понеділка лікарня отримає всі необхідні медикаменти.

Як повідомлялося, Кабмін спрямує 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID.

Також відомо, що у Харкові переповнені COVID-лікарні: зайняті 90% ліжок.

COVID-19 лікарня Чернівці ліки бюджет

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